È già Benevento - Genoa tra mercato, Coppa Italia e campionato Vicino l'ingaggio di Paleari. Per Vogliacco la Strega incrocia le dita

Se della nuova stagione c'è già un confronto, quello è sicuramente tra Benevento e Genoa. Le due società sono legate a un filo che le terrà unite nelle prossime settimane per svariati motivi, a partire dal mercato. In ballo c'è il futuro di Paleari e Vogliacco, calciatori di proprietà dei grifoni ma che il sodalizio giallorosso non ha nascosto di volere fortemente. Per l'estremo difensore non ci saranno grossi problemi. Da quest'oggi sarà possibile esercitare il diritto di opzione, con il Benevento che è pronto a ingaggiarlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno al milione di euro. Per Paleari è pronto un contratto triennale, con scadenza nel 2025.

La situazione è completamente diversa per Vogliacco che nella scorsa stagione ha militato in giallorosso con la formula del prestito secco. Il Benevento ha cercato di acquisirne il cartellino già a gennaio, ma i rossoblu hanno fatto resistenza. Un muro che potrebbe scricchiolarsi dopo la retrocessione in serie B, con i liguri che sono chiamati a riorganizzarsi. Non è escluso che il difensore potrà essere tra i sacrificabili per la gioia di Foggia: ovviamente qualsiasi destinazione sarà a lui gradita, considerata l'ottima annata vissuta nel Sannio in cui è stato particolarmente apprezzato sia dal tecnico Caserta che dalla tifoseria.

Il confronto tra Benevento e Genoa proseguirà sul campo, quando ad agosto si affronteranno in Coppa Italia, prima dell'esordio in campionato che avverrà il 13 agosto. In tal senso si freme già per conoscere il calendario della B. Insomma, sarà un'estate in cui più volte le strade delle due società si incroceranno, in vista di una cadetteria che - secondo le previsioni - le vedrà lottare per i vertici della classifica. Tra l'altro, c'è da dire che nel corso degli ultimi anni c'è stata una certa sinergia tra i club, cominciata con l'affare Sandro e proseguita con le operazioni che hanno riguardato Asencio, Improta, Lapadula, oltre agli attuali Paleari, Vogliacco e Calò.