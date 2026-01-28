Benevento: c'è maltempo, la seduta a porte aperte si fa all'Avellola D'altra parte anche il fondo del campo di Caravaggio è in sintetico

C'era da aspettarselo e l'avevamo anticipato in fondo: il Benevento si trasferisce questa mattina all'impianto Avellola per svolgere la sua seduta di allenamento. Il tempo non è clemente come ieri, piove e il fondo dell'Imbriani ne risente. Così la squadra raccoglie armi e bagagli e se ne va nell'impianto di via Avellino, inizio alle 11, per la rituale seduta di allenamento a porte aperte. Per chi vuole assstere alla seduta, dunque, le porte dell'Avellola saranno spalancate. D'altra parte la scelta di cambiare sede è dovuta anche al fatto che il fondo campo dello stadio di Caravaggio è proprio in sintetico. Per cui appare possibile che anche nei prossimi giorni la squadra si spostera nella "casa" del settore giovanile per rifinire la preparazione in vista della sfida con l'Atalanta Under 23 di Salvatore Bocchetti.

Ecco il comunicato pubblicato dalla società questa mattina.

"Il Benevento Calcio comunica che la seduta di allenamento a porte aperte, inizialmente programmata presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani”, si terrà oggi, 28 gennaio 2026, presso l’impianto sportivo dell’Avellola.

I tifosi avranno la possibilità di seguire la sessione mattutina dagli spalti, con inizio fissato per le ore 11:00."