Quante "metropoli" nella nuova serie B Le prime 4 della graduatoria (Palermo, Genova, Bari e Venezia) hanno più abitanti delle altre 16

(f.s.) Come descrisse Manzoni nei suoi “Promessi sposi” la condizione di essere piccoli fra i grandi, probabilmente non l'ha fatto mai più nessuno. Era Don Abbondio nell'opera manzoniana a sentirsi come “un vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.

Accostare la frase divenuta ormai di linguaggio comune con la possima serie B di calcio può sembrare un tantino irriverente, ma forse non ce n'è nessun'altra che può descrivere lo stato d'animo di una piccola (anche se fiera) comunità come quella sannita inserita in un contesto che, mai come quest'anno, fa mancare il fiato.

Abbiamo dunque preso in prestito i dati Istat del 2017 per fare una graduatoria in base al numero di abitanti di ogni città che militerà nel prossimo campionato di B. Benevento col suo piccolo territorio e con i suoi 56.807 abitanti ha dietro di sé solo quattro centri di questo campionato: Ascoli (45.973), Frosinone (43.915) e Cittadella (19.941). Gli altri, come si diceva una volta, sono tutte città con la targa, e sono più su, qualcuna ampiamente. E' evidente che gli arrivi di Palermo, quinta città italiana per numero di abitanti, oltre che di Genova, Bari e Venezia, abbiano cambiato di molto la geografia fisica della B. Palermo ha la bellezza di 673.735 abitanti, Genova ne conta 583.601, Bari ben 324.198, il poker di testa è chiuso da Venezia con “appena” 291.905 abitanti. Pensate che le prime quattro città della graduatoria contano più abitanti (un milione e 871mila circa) delle altre 16 messe insieme (un milione e 819mila circa).

La classifica delle città a misura d'uomo è guidata da Brescia e Parma, divise da poche unità, entrambe a 196mila abitanti. Poi ci sono Modena con 187mila e poco più, Reggio Calabria con 182mila, Perugia con 166mila, Cagliari con 148mila, Ferrara con 131mila, Terni con 107mila, Bolzano con 106mila.

Sono solo 7 le città con meno di centomila abitanti, tra queste l'unica che non è capoluogo, vale a dire Cittadella, che è in provincia di Padova e che chiude la graduatoria con le sue 19.941 anime. La classifica delle sette città con meno abitanti è guidata da Pisa con 90mila, poi c'è Como (84mila), Cosenza (63mila), Benevento (56mila), Ascoli (45mila), Frosinone (43mila) e Cittadella (19mila).

Per fortuna la classifica finale determinata dal campo non terrà conto di queste disparità. E chissà che non siamo proprio i vasi di ferro ad avere la peggio e quelli di terracotta a tagliare per primi il traguardo.