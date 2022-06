Benevento, diversi nodi da sciogliere nel reparto difensivo La situazione dei singoli in chiave mercato

Al momento è il reparto difensivo quello che presenta il maggior numero di nodi da sciogliere in vista della prossima stagione. Gyamfi è in scadenza di contratto, quindi al netto di un rinnovo dal primo luglio sarà libero di accasarsi in un'altra società. Resta in sospeso la questione relativa a Vogliacco che tornerà al Genoa. I liguri ne hanno acquisito il cartellino nella scorsa estate dal Pordenone, per poi girarlo in prestito secco al Benevento. Il club giallorosso è desideroso di ingaggiarlo; ci ha provato già lo scorso gennaio, ma ha trovato la pronta opposizione dei rossoblù che erano in piena lotta per evitare la retrocessione. Un declassamento che però è avvenuto, portando il Genoa a dover fare le opportune rivalutazioni per il campionato di serie B. Il Benevento ci spera: la riuscita dell'operazione non è affatto impossibile, anche perché il grifone è chiamato a sfoltire la rosa (come spiegato qui).

Un altro dubbio è legato a Glik. Il diesse Foggia non si è nascosto al riguardo, confessando che sarà costretto a fare le opportune valutazioni del caso considerati i due mesi d'assenza del polacco per la partecipazione ai mondiali in Qatar. Una defezione che potrebbe essere pesante ai fini tecnico - tattici e di esperienza, ma anche dal punto di vista economico se si considera l'ingaggio del centrale difensivo. Radio mercato sta parlando con insistenza anche di società che sarebbero interessate a Barba. Al di là di questo aspetto che deve trovare conferme, c'è da dire che il centrale capitolino - tra i migliori nel suo ruolo in cadetteria - ha un contratto in scadenza nel 2023. Sarà un aspetto su cui ragionare bene anche con lo stesso calciatore per valutare se proseguire o meno l'esperienza sannita attraverso un atteso rinnovo.

Al momento i certi di una permanenza sono Foulon (anche lui andrà in scadenza), Letizia, Masciangelo e Pastina. Se la corsia di sinistra sembrerebbe essere al completo, bisognerà operare per l'out di destra, dove servirà un vice Letizia che potrà far rifiatare il capitano. In tal senso bisognerà tenere d'occhio anche il discorso relativo a Elia con l'Atalanta, visto che Caserta non disdegna affatto l'utilizzo dell'ex Perugia come terzino.