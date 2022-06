Paleari riscattato dal Genoa Uno dei migliori portieri della categoria ora è interamente del Benevento

Nessuna sorpresa nell'ultimo giorno dedicato ai riscatti per i giocatori in prestito: il Benevento puntava ad avere il portiere Albeto Paleari e dopoaver versato la somma pattuita, il portiere è diventato di completa proprietà della società giallorossa.il portiere giallorosso ha giocato in questa stagione 38 partite, di cui 3 nell'ambito dei playoff, risultando sempre tra i migliori della squadra sannita. Ha saltato solo 3 partite per un infortunio al naso subito dopo la sfida interna contro il Cosenza.

Come era nelle previsioni, il Benevento non esercitato il diritto di riscatto nei confronti di Calò (sempre dal Genoa) e di Salvatore Elia con l'Atalanta. Il riscatto di quest'ultimoè stato ritenuto troppo alto, si proverà eventualmente a percorrere la strada di un rinnovo del prestito. Non dimentichiamoci che Elia è ancora "under 23".