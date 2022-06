Benevento, colpo imminente in difesa Arriverà nei prossimi giorni un under a titolo definitivo

È rovente il telefono di Pasquale Foggia. Al lavoro da tempo per completare l'organico. Dopo il riscatto di Paleari, l'obiettivo numero due resta in difesa. Bisognerà colmare il vuoto lasciato da Vogliacco. Il Benevento lo vorrebbe con sé per un altro anno ma l'operazione si è complicata. Il Genoa potrebbe decidere di tenerlo in organico in vista del campionato cadetto ma terrà conto anche di qualche offerta che sta arrivando da club di serie A. Ecco perché già domani potrebbe esserci il nuovo nome. Si tratta di un under impegnato nel campionato estero che arriverà a titolo definitivo. Questa operazione non poterà la strega a distogliere completamente l'attenzione su Vogliacco, dopotutto resta in piedi l'ipotesi della partenza di Glik impegnato nei prossimi mondiali con la sua Polonia. Ma non ci sarà bisogno di avere fretta.

Tiene sempre banco la questione di Lapadula. Il Cagliari si fa avanti con più insistenza ma manca ancora un'offerta concreta all'indirizzo di via Santa Colomba. L'italo - peruviano ha un valore importante: cederlo è una ipotesi percorribile ma non certamente svenderlo.

Piace anche Caso del Cosenza ma di proprietà del Genoa. Per ora però si tratta solo di una preferenza e nulla più. Il Benevento non ha ancora formulato alcuna proposta. Perché le priorità non riguardano le fasce. Si cerca un terzino destro e un interno di centrocampo con caratteristiche dinamiche.