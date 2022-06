Benevento, spunta l'idea Canotto Fabio Caserta ha messo gli occhi sull'esterno del Frosinone

Lo vorrebbe con sé. Fabio Caserta ha espresso la sua preferenza per Luigi Canotto. Già lo scorso anno sussurrò il suo nome al diesse Foggia. L'arrivo di Brignola e la riconferma di Insigne però fecero spostare le attenzioni del club di via Santa Colomba su altri fronti. Ma il tecnico calabrese torna alla carica. Le fasce al momento non sono una priorità, dopo i tasselli del portiere e del difensore, si cercano un terzino destro e una mezzala. Ma Canotto torna nei pensieri giallorossi. In fondo Brignola andrà in prestito, perché l'ultima esperienza non è stata favorevole. Dopo aver trovato spazio nella prima parte di campionato, è stato messo da parte nella seconda. Resta anche qualche dubbio sulla permanenza di Insigne. L'esterno dovrebbe restare in virtù di un contratto fresco di rinnovo, ma se dovesse arrivare qualche offerta interessante (non come quella del Crotone l'estate scora) allora sì che “Robertino” potrebbe salutare il Sannio. Insomma l'idea di Canotto potrebbe non essere folle. Caserta ha già detto la sua, ora si attende la risposta del presidente Vigorito che tempo fa ha chiesto anche per quest'anno un mercato basato sul giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza.