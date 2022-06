Benevento, Capellini è in città Il difensore è il primo acquisto giallorosso

Capellini è in città. Il nuovo difensore del Benevento ha fatto tappa nel Sannio per prendere contatto con la realtà a cui si è legato dopo l'accordo trovato tra il club giallorosso e la Juventus. In serata ha incontrato anche Alessandro Cilento che ha fatto gli onori di casa per il sodalizio sannita. Capellini, come noto, arriva al Benevento a titolo definitivo dopo l'esperienza vissuta nella stagione appena conclusa in Spagna.