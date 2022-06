Vogliacco premiato ai "Talenti d'Italia 2022" Il difensore giallorosso ha ricevuto il premio oltre che per il suo talento anche per il fair play

Si è svolta ad Ischia la quarta edizione del premio “Talenti d’Italia 2022”, assegnato dal Comitato Italiano Fair Play in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori. Il riconoscimento era riservato a giovani calciatori, calciatrici e allenatori che si sono distinti per il talento e per il fair play nel corso della stagione sportiva appena conclusa.

Nella splendida cornice dell’isola, all’interno del programma dello storico “Meeting di Ischia”, giunto alla sua 41° edizione, hanno ricevuto il premio: Niccolò Barella e il giallorosso Alessandro Vogliacco (per la categoria calciatori di Serie A e Serie B) Alessia Capelletti (categoria calciatrice Serie A), Fabio Pecchia (allenatore).

Nel corso della serata, Alberto Zaccheroni e Gianfranco Zola hanno ricevuto il premio speciale, per il talento mostrato nel corso della carriera e per la promozione dei valori del fair play di cui entrambi rappresentano un esempio a livello internazionale.

Il 40° anniversario della vittoria della Nazionale Italiana ai Campionati del Mondo 1982, infine, è stata l’occasione per premiare Franco Causio, che aveva partecipato al meeting nel 1983, proprio l’anno dopo quella trionfale cavalcata.