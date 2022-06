Benevento, triennale per Capellini Il difensore centrale: "Felice di questa nuova avventura. Benevento è una grande opportunità"

(s.l.) Ha firmato un triennale col Benevento. Questo pomeriggio Riccardo Capellini ha messo tutto nero su bianco. Poi alle 17 ha preso un volo aereo per far ritorno a casa. Il 4 luglio ci sarà il rientro nel Sannio in occasione delle visite mediche per poi partire per il ritiro. "Sono entusiasta di aver abbracciato questa nuova avventura. Non vedo l'ora di mettermi in mostra con la maglia giallorossa. In Spagna sono cresciuto sotto l'aspetto umano e professionale. Non è stato semplice calarmi in una nuova realtà, ma ce l'ho fatta e soprattutto sono migliorato sotto l'aspetto tecnico - tattico. La costruzione dal basso? Nel campionato spagnolo si lavora su questa filosofia". E' pronto quindi per il gioco di Caserta ma non sottovaluta il campionato di B. "Sarà tosto ma anche entusiasmante. Sono scesi dalla A e saliti al contempo dalla C club blasonati. Avremo una carica in più. Ora aspetto il ritiro per farmi conoscere. Avrò già un volto amico. Conosco Masciangelo dai tempi della Juve".