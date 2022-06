Squadre favorite: le agenzie hanno già le loro preferenze. Benevento al 4° posto Comandano già le due retrocesse Genoa e Cagliari, una linea più dietro il Parma

(f.s.) Mercato non ancora iniziato, organici da rimodellare, squadre in alto mare. Eppure il mondo delle scommesse non si ferma mai. Molte agenzie hanno già annunciato le prime quote vincenti, oseremmo dire... sulla fiducia. E sulle intenzioni. Perchè è davvero difficile stilare già una lista di squadre favorite per la vittoria finale. Pretendenti alla A ce ne sono tante, ognuna in grado di mettere in mostra i propri motivi, ma alla fine, soprattutto nel campionato di B, conteranno tante altre prerogative. Dall'agonismo, che sarà sempre uno dei fattori principali, alla continuità di rendimento. E come sempre chi avrà nel proprio organico quei giocatori di esperienza che sanno come comportarsi in un campionato così, potrà avere la meglio sugli altri.

Veniamo alle favorite di... giugno. Le retrocesse fanno proseliti. In vetta alle preferenze ci sono banalmente Genoa e Cagliari, quotate entrambe a 3.50. Una linea più indietro il Parma di Krause, che con l'avvento di Pecchia sembra aver inserito quel tassello che mancava nel mosaico per una squadra vincente di B: quota a 6.50.

Al quarto posto, ebbene sì, c'è il Benevento. La quota vincente scelta è 8 volte la posta, niente male considerato che si è appena a giugno. I quotisti delle agenzie hanno evidentemente fiducia nella società gialloossa.

Subito dopo c'è il Brescia, ma la quota è ben più alta: 12. Le agenzie per il momento non credono alla resurrezione del Venezia che è in sesta posizione a 15, così come la neo promossa Palermo, che farà oscillare le sue preferenze a seconda o meno dell'ingresso in società del gruppo “City”. Allo stesso posto, ma con una quota oscillante da 15 e 20 c'è il Frosinone di Stirpe.

A sorpresa all'ottavo posto c'è il Pisa, finalista degli scorsi play off e ad un passo così dalla pomozione in A. Evidentemente il “balletto” in panchina e l'arrivo di Maran non solleticano le fantasie dei quotisti. Ultimo posto tra le favorite, quello del Bari di De Lauentiis: quota a 20, ma c'è chi è già disposto ad abbassarla visibilmente.