Serie B, il gol più bello della stagione: in lizza c'è anche Insigne L'attaccante giallorosso sfiderà al primo turno Montalto

La Lega B è sempre molto attiva sui social, pronta a colmare il vuoto della mancanza di calcio giocato attraverso degli interessanti sondaggi. Dopo aver pubblicato l'undici della stagione, si è passati alla scelta del gol più bello dell'intera annata. In lizza c'è anche il giallorosso Insigne, autore di un vero e proprio capolavoro in occasione della trasferta di Vicenza, vinta dal Benevento con il risultato di 3-2. Lo scugnizzo partenopeo si giocherà l'accesso ai quarti di finale contro Adriano Montalto, protagonista di una bella marcatura nel corso del derby calabrese tra Reggine e Crotone. A concorrere per il riconoscimento ci sono anche Mazzocchi, Partipilo, Gliozzi, Vazquez, Burrai e Bernabé.