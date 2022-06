Benevento, Capellini e la Generazione Z: tutti i giallorossi nati dopo il 2000 Sono nove i giovani del nuovo millennio che hanno maturato almeno una presenza

Non sono tantissimi i giallorossi nati dopo il 2000 che hanno indossato la maglia del Benevento. Si tratta della Generazione Z, caratterizzata dalla totale mancanza di conoscenza della vita senza la tecnologia. Capellini è soltanto l'ultimo arrivato di una schiera di giovani calciatori, figlia del nuovo millennio, che ha fatto la propria comparsa nel Sannio con almeno una presenza in gare ufficiali.

Il più presente è Giuseppe Di Serio, classe 2001, soprannominato "il giovane vecchio" per la sua serietà e professionalità sia dentro che fuori dal campo. E' reduce dall'esperienza vissuta in prestito al Pordenone, terminata con la retrocessione in Lega Pro. Sarà presente a Cascia, per poi valutare il da farsi: potrebbe restare a disposizione di Caserta o partire nuovamente a titolo temporaneo per maturare esperienza. In giallorosso ha totalizzato 35 presenze, divise tra serie A e B.

Al secondo posto c'è il centrocampista Viviani, sceso in campo in ventuno occasioni nella stagione appena conclusa. Classe 2000, è uno dei centrocampisti più promettenti della categoria.

A seguire c'è Pastina, classe 2001, con 12 presenze. Al quarto posto figura Sanogo, anche lui nato nel 2001, che vanta un particolare primato: è tra i venti calciatori più giovani ad aver esordito in serie A: esattamente a 16 anni e 142 giorni, nel corso del match vinto dalla Strega contro il Genoa grazie a un gol di Diabatè.

A completare la classifica ci sono i vari Talia, Rillo, Cuccurullo, Umile e Diambo. Dei nove calciatori citati, in sei sono cresciuti nel settore giovanile giallorosso.