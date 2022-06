Bonato: "Che serie B con Benevento, Parma e Pisa!" L'ex disse di Sassuolo e Udinese si è espresso sulle aspettative di questo campionato

(f.s.) A leggere i social sembra proprio che siano più gli addetti ai lavori esterni a credere nelle potenzialità del Benevento che i suoi stessi tifosi, che rimangono freddini e abbastanza scettici. Dopo gli smaliziati “quotisti” delle agenzie di scommesse (quelli che ci guadagnano sulle previsioni azzeccate...), che hanno messo nelle prime quattro posizioni Genoa, Cagliari, Parma e Benevento (nell'ordine), anche l'esperto direttore sportivo Nereo Bonati (già Sassuolo, Udinese, Cremonese) si è espesso su Tmw sulle aspettative di questo campionato di serie B: “Aspettative alte, non c'è che dire. Ci sono Benevento, Parma e Pisa che vorranno puntare alla serie A. E ci sono piazze come Palermo e Bari, oltre le retrocesse. Sarà un campionato molto interessante”. Un altro 'endorsement' insomma per la Strega che continua ad avere la stima del pianeta della serie B, anche in un momento di restiling del suo organico come è quello attuale. Come sempre accade, l'erba del vicino è sempre più verde, per quella propria invece c'è bisogno di ravvivarne continuamente i colori.