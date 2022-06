Serie B, calendario a metà luglio. La sede è da scegliere L'anno scorso il campionato cadetto fu presentato a Ferrara il 24 luglio

La serie A ha consumato il suo primo atto, quello del sorteggio del calendario. Ora tutti si chiedono quando avverà quello della serie B, quella categoria che tanto si avvicina quest'anno alla massima serie per la partecipazione di club blasonati, ricchi di gloria e anche di scudetti (il Genoa da solo ne ha vinti 9, l'altra scudettata è il Cagliari). L'anno scorso il calendario fu svelato il 24 luglio, quest'anno con le accelerazioni dovute al Mondiale in Qatar (quantunque la B non si fermi per l'occasione) lo si aspetta con qualche giorno di anticipo, anche in considerazione che già il 13 agosto è previsto il via al campionato.

Ricordiamo alcune date della B che terminerà il 19 maggio 2023. La fine del girone d'andata è prevista per il 26 dicembre, la prima di ritorno nel nuovo anno il 14 gennaio dopo la sosta. Si aspetta dunque l'annuncio da parte della Lega della data utile per il sorteggio del calendario (metà luglio?) e la sede scelta, ricordando che lo scorso anno (21/22) toccò a Ferrara, l'anno prima (20/21col Benevento in A) a Pisa. Andando a ritroso ricordiamo i “vernissage” di Ascoli (l'anno della promozione dei giallorossi, 19/20), quello nella sede della B a Milano nel 2018/19, poi a Bari, Cesena (teatro Bonci 16/17 l'anno della prima promozione del Benevento), Pescara, Lerici, Palermo e Verona. Inutile dire che anche quest'anno l'evento sarà trasmesso in diretta da Sky, Dazn e Helbiz, le piattaforme che detengono i diritti del campionato cadetto. Particolarità di questo campionato di serie B sarà che grazie al periodo del Mondiale in cui si andrà diritti come un treno, saranno previsti solo 4 turni infrasettimanali, rispetto agli infiniti della scorsa stagione soprattutto per colpa del Covid. Un andamento meno frenetico, insomma.

Nella foto il presidente del Benevento, Vigorrito, con quello della Lega di B, Balata in occasione della premiazione della vittoria nel campionato 2019-20