Benevento, Lucioni sarà ancora avversario: ufficiale il passaggio al Frosinone L'annuncio del club ciociaro

Fabio Lucioni è un nuovo calciatore del Frosinone. Il centrale difensivo, tra i protagonisti della promozione in serie A del Lecce, si è trasferito in prestito alla compagine ciociaria. Indubbiamente si tratta di un colpo di mercato per il campionato cadetto da parte del club di Stirpe. Lucioni, quindi, ritroverà ancora una volta il Benevento da avversario.