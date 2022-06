Benevento, vicino l'addio di Moncini Sull'attaccante ci sono Frosinone e Bari

È vicinissimo all'addio Gabriele Moncini. Su di lui ci sono due club di serie B. Sia il Frosinone che il Bari. L'attaccante quindi dovrà esprimere la sua preferenza. Intanto la società sannita ha dato l'ok per la sua cessione. Dovrebbe trattarsi di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A ma non è esclusa l'ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo. Dopotutto non è stata positiva l'avventura del toscano nel Sannio. Colpa dei troppi infortuni. Già a gennaio fu vicino alla partenza ma poi ci fu il cambio di rotta del club di via Santa Colomba sia per le ottime prestazioni del giocatore con Fiorentina in Coppa Italia e col Monza in campionato che per il caso di Lapadula. Ad oggi però c'è la consapevolezza di dover chiudere il ciclo. Moncini era arrivato a gennaio di due anni fa quando il Benevento era guidato in B da Pippo Inzaghi ma prossimo al salto di categoria. Il toscano avrebbe dovuto rappresentare l'affare, il grande acquisto per palcoscenici più importanti, ma le disavventure non gli sono mancate. Dovrebbe essere la prima operazione in uscita in questo mercato estivo.