Benevento, Vogliacco: c'è un indizio social che lo allontana dalla Strega Il calciatore è di proprietà del Genoa

Sembrano essere sempre più lontane le strade del Benevento e di Vogliacco. Il centrale difensivo è di proprietà del Genoa, considerato che ha militato in giallorosso attraverso la formula del prestito secco. Non è mai stata un mistero la volontà del club di via Santa Colomba di ingaggiarlo già a gennaio, per poi rimandare il discorso in estate. Dal canto suo, il calciatore sin dallo scorso 27 maggio ha pubblicato un post su Instagram in cui salutava la piazza sannita, senza lasciare intendere tra le righe una possibilità di rivestire la maglia giallorossa. Certo, le vie del mercato sono infinite e imprevedibili, ma sempre sulla piattaforma social ha provveduto a cancellare la dicitura nella biografia in cui aveva scritto di essere un calciatore del Benevento. Da qualche ora compare soltanto "football player of Genoa". Sviluppi indiretti che non lasciano spazio a interpretazioni e infatti la Strega è corsa subito ai ripari ingaggiando dalla Juventus il giovane Capellini.