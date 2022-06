Attesa per le nuove maglie: il Benevento alimenta la curiosità Il club giallorosso vestirà per un'altra stagione il marchio Nike

Come ogni anno, c'è grande attesa per conoscere le nuove maglie da gioco del Benevento Calcio. Confermata la partnership con Nike - Team Wear dopo l'esperienza della stagione appena conclusa che ha portato il sodalizio giallorosso a indossare per la prima volta nella storia il materiale del famoso brand americano. Sui social, il club ha alimentato la curiosità con un post, ponendo una domanda ai tifosi: "Il kit gara sta arrivando. Come ve lo immaginate?". Nei prossimi giorni ci saranno novità al riguardo. Non è esclusa una presentazione ufficiale.