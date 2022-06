Benevento, ultima settimana di vacanza per i giallorossi Il rientro nel Sannio è fissato a lunedì prossimo con le visite mediche

Si apre l'ultima settimana di vacanza per i calciatori del Benevento. Per lunedì prossimo sono fissate le visite mediche che vedranno sottoporsi il gruppo prima dei test fisici in programma nelle giornate del 6, 7 e 8 luglio. Non mancheranno degli allenamenti (non si escludono le porte aperte ai tifosi) sul manto erboso dell'Imbriani, prima della partenza per il ritiro di Cascia che avverrà l'undici luglio. Nel centro umbro la permanenza della compagine guidata da Caserta durerà fino al 30 luglio, per poi fare ritorno nel Sannio in vista del match di Coppa Italia che, a meno di nuove comunicazioni, dovrebbe giocarsi il 7 agosto in casa del Genoa.

Quello di luglio sarà un mese infuocato. A Cascia si prevedono dei cambiamenti legati al mercato, con dei calciatori che faranno le valigie ed altri che andranno a rafforzare la Strega. Si attende anche l'elenco delle amichevoli: scontato dire che saranno a difficoltà crescente, come da prassi nei ritiri estivi.