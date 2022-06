Il Benevento "ritrova" Coda: vicino il trasferimento a una big di serie B L’attaccante è pronto a cambiare maglia

Il Benevento potrebbe ritrovare sul proprio cammino ancora una volta Massimo Coda. L'attaccante, bomber assoluto del campionato cadetto, è vicinissimo a firmare un triennale col Genoa secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Ricordiamo che il club ligure sarà il primo avversario della Strega in gare ufficiali nel match di Coppa Italia che, probabilmente, si giocherà il 7 agosto. In giallorosso Coda ha conquistato una promozione in serie A, obiettivo raggiunto anche nella stagione appena conclusa in forza al Lecce.