Benevento, il tifo perde un club: il San Giorgio del Sannio termina le attività L'annuncio del presidente Carmine Vetrone

Il Club Benevento San Giorgio del Sannio termina la propria attività. Ad annunciarlo è il presidente Carmine Vetrone attraverso un lungo comunicato stampa:

Con la Passione avevo creato qualcosa di speciale da poter condividere INSIEME a chi con amore amava i colori giallorossi. Con lo stesso amore ho cercato di divulgare questa mia passione facendo avvicinare tante persone ma sopratutto famiglie e bambini al mondo STREGATO attraverso eventi e tanti kilometri di trasferte INSIEME proprio come una grande famiglia. INSIEME abbiamo dato la.possibilita a chi era in difficoltà di condividere la gioia di una.partita omaggiando di biglietti d ingresso allo stadio Vigorito . Ho creato una sede di 200 mq tutta piena di Passione giallorossa ad entrarci la.sentivi sulla pelle tanto da far innamorare all'istante. Ho macinato kilometri INSIEME a tanta gente che apprezzava i benefici di essere un club. INSIEME abbiamo incitato la.Strega in tanti stadi indipendentemente dalla categoria. INSIEME abbiamo condiviso tante vittorie e anche sconfitte alleviate nella condivisione dello stare INSIEME pronti alla prossima. INSIEME siamo stati 4 magnifici anni contraddistinti da quella bandiera che fa da padrone presso la.piazza dove c'è la.nostra sede e ancora oggi orgogliosamente gioca con il.vento. INSIEME abbiamo creato tanto nonostante tanti sforzi economici attraversando quei brutti periodi di pandemia. INSIEME ai membri del Direttivo abbiamo lottato traendo da questa sfrenata Passione la.forza a non mollare. Abbiano cercato di farci sentire chiedendo aiuto in qualsiasi modo a tutti, ma purtroppo senza avere risposta .Purtroppo NON SIAMO imprenditori da poter investire con fondi personali per.poter far fronte a spese esose per poter essere un VERO CLUB a tutti gli effetti. NOI SIAMO persone che INSIEME abbiamo e condividiamo la.stessa passione amiamo questi colori e per sempre li ameremo purtroppo lontano da tutto ciò che INSIEME avevamo creato. ggi possiamo dire che abbiamo dato il giusto valore alla parola INSIEME.

DAL 1 AGOSTO 2022 IL CLUB BENEVENTO SAN GIORGIO DEL SANNIO TERMINA LA PROPRIA

ATTIVITÀ PASSIONALE



CON LA.STREGA NEL CUORE..

Il Presidente Carmine Vetrone