Benevento, doppio colpo. Arriva Koutsoupias Oltre a Karic il diesse Foggia ha chiuso anche per il centrocampista impegnato con la Ternana

Altro colpo del Benevento. Il diesse Pasquale Foggia ha messo a segno una doppia operazione con la Virtus Entella. Oltre a Karic arriva nel Sannio anche Koutsoupias, nella passata stagione impegnato con la maglia della Ternana. Per entrambi i calciatori il trasferimento sarà a titolo definitivo con la firma per un triennale. Domani saranno formalizzati anche gli ultimi dettagli. Due colpi quindi a centrocampo per la strega. Su Koutsoupias la Ternana avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto, ma il calciatore ha fatto rientro in terra ligure prima appunto di abbracciare la nuova avventura in giallorosso.