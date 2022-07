Chiavelli ai saluti, il messaggio d'amore al Benevento Calcio Il preparatore dei portieri lascia i colori giallorossi

Antonio Chiavelli saluta il Benevento Calcio. Nella stagione appena conclusa, il giovane preparatore dei portieri ha figurato nello staff tecnico di Caserta dopo l'esperienza maturata nel vivaio sannita. Più che positivo il lavoro svolto con gli estremi difensori, dimostrato attraverso le ottime prestazioni di Paleari. Chiavelli, sannita purosangue, ha salutato la Strega attraverso un post pubblicato attraverso il proprio profilo Facebook:

Chiaramente non è facile esprimere a parole ciò che ha rappresentato per me, Sannita e Beneventano, difendere i colori della mia città. Ho provato a tenere dentro l'istinto del tifoso che è in me ma, soprattutto nell'ultima parte della stagione, senza riuscirci. È stato un Sogno, lo desideravo e ringrazio chi ha permesso che questo sogno si potesse realizzare, in primis il presidente del settore giovanile Diego Palermo che ha accettato che salissi in prima squadra. Sarei ipocrita se dicessi che non mi avrebbe fatto piacere continuare, ma a volte si devono prendere delle decisioni ed io, credo, che in questo momento la migliore decisione per me sia quella di fare un passo indietro e non accettare di rimanere. Di questa esperienza porterò con me tantissime cose ( che faranno parte del mio bagaglio e che mi permetteranno di sapere meglio chi si ha di fronte) ma soprattutto due enormi soddisfazioni, la prima il rapporto che ho instaurato con una persona meravigliosa come Ghigo Gori che reputo veramente un fratello maggiore e che in questo anno mi è stato di grandissimo aiuto sotto tanti punti di vista, la seconda il rapporto che siamo riusciti a creare con il gruppo portieri, li ringrazio pubblicamente per il loro impegno in allenamento e rendimento in campo che ci ha resi orgogliosi di loro. Che sia un addio o un arrivederci io questo non lo so, ma di sicuro posso dire di aver realizzato il mio Sogno. Forza Benevento sempre e comunque.