Il Cagliari fa sapere che Lapadula non gli interessa più Potrebbe essere una tattica o una necessità. Nessuna squadra partirà al completo per il ritiro

(f.s.) Per molti, almeno per i più giovani, le vacanze sono già finite. L'iter delle visite mediche per loro è già iniziato, da lunedì toccherà anche ai più “grandi”. La nuova stagione si avvicina a grandi passi: questa settimana che va ad iniziare sarà l'ultima prima della partenza per il ritiro di Cascia. Inutile dire che nonostante tutto l'impegno profuso quella che partirà alla volta dell'Umbria sarà ancora una squadra provvisoria. Un leit motiv, sia chiaro, che non coinvolgerà solo il Benevento. Sono davvero in tante le squadre che faranno la prima parte di ritiro con un gruppo di giocatori, poi lungo la strada cambieranno tantissimo. Basterebbe prendere in considerazione il Cagliari, che sta praticamente rimanendo senza un organico degno di tal nome. E l'ultima esternazione dei dirigenti è stata quella di far sapere che non prenderanno Lapadula alle condizioni che gli sono state poste, spostando il mirino su George Puscas, un altro ex giallorosso, rumeno in forza al Reading, che evidentemente costa di meno. E' ovvio che Giulini abbia più l'occhio sul bilancio che sulla squadra da costruire. Per Liverani, nonostante il gruzzolo che i sardi potranno mettere da parte, sembra una bella impresa rimettere su una squadra competitiva.

Il fatto di non partire con un gruppo già completo sarà dunque una nota comune a tanti. Il Benevento ha una struttura abbastanza solida da cui ripartire, ma sembra evidente che alcune operazioni andrebbero concluse prima che producano problemi.

Finora dal mercato sono arrivati giocatori che sembrano funzionali alla causa: il portiere Paleari (riscattato dal Genoa), il difensore Capellini, i centrocampisti Karic e Koutsoupias. Operazioni mirate, tese a colmare dei vuoti evidenti in organico. E' il caso dei due centrocampisti, le cui caratteristiche erano assenti nella rosa precedente.

Ci saranno ancora cessioni e nuovi ingaggi. Brignola è entrato nel mirino del Cosenza, su Moncini c'è mezza serie B, ma come per Lapadula nessuno ha messo ancora i soldi sul tavolo. Artur Ionita sembra piaccia al Panathinaikos, Barba è allettato dalle sirene della serie A. Per il difensore romano il discorso è più travagliato: considerato che c'è l'intenzione di lasciare andar via Glik, e che Vogliacco è tornato al Genoa, il Benevento rimarrebbe coi due millennial al cento della difesa, Capellini e Pastina. E ci sarebbe da trovare qualche rinforzo di esperienza.