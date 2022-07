Benevento, già iniziate le visite mediche. Fissato l'arrivo di Karic I più giovani hanno cominciato l'iter

È già iniziato l'iter delle visite mediche in casa Benevento. Ieri si sono sottoposti a controlli i componenti degli staff medico e logistico, mentre quest'oggi è stata la volta dei primi calciatori che hanno fatto capolinea per questa primissima fase della stagione. Si è trattato prevalentemente dei più giovani, tra cui i vari Pastina, Talia, Di Serio, Muraca, Lucatelli e Rillo, oltre ad altri provenienti dalla Primavera. Nei prossimi giorni, tutti i tesserati si sottoporranno alle visite mediche, per poi passare ai test atletici e ai primi allenamenti nel Sannio che anticiperanno la partenza per il ritiro di Cascia.

Nermin Karic, ultimo acquisto del Benevento, arriverà in città nella serata di lunedì da Stoccolma. Previste anche per lui le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al sodalizio sannita per le prossime tre stagioni.