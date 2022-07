Presentazione calendario, c'è la candidatura di Reggio Calabria Ovvio che per il momento si tratti solo di un'ipotesi, come lo era quella del Teatro Romano

Con la Lega che non accenna a far conoscere le sue intenzioni sul vernissage per la presentazione del calendariod ella serie cadetta, si moltiplicano le sedi che si offrono per la suggestiva location. L'ultima in ordine di tempo è quella di Reggio Calabria, che ha appena tirato un sospiro di sollievo per aver salvato il titolo della serie B. Ecco cosa scrivono i colleghi di "Tifo Reggina"

"Non ci sono dubbi sul fatto che la Reggina giocherà il prossimo campionato di Serie B. La novità delle ultime ore è che Reggio Calabria sarebbe, in questo momento, la sede considerata come possibile sede per la presentazione dei calendari di Serie B.

Una scelta che sarebbe significativa in un anno in cui il campionato cadetto ritrova grandi piazze come Bari, Genova, Palermo e Cagliari. Ad oggi si ipotizza che la cerimonia possa tenersi all’Arena sullo Stretto sul Lungomare Falcomatà.

Si tratterebbe di un evento non aperto al pubblico, in base a quelle che negli anni sono state le organizzazioni, ma che veicolerebbe lo straordinario scenario di un tramonto sullo Stretto. Un tramonto che per la Reggina sarebbe come una nuova alba. L’unica incognita riguarda i tempi per l’organizzazione. Ma si attendono sviluppi nei prossimi giorni o ore.