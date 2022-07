Benevento, Masciangelo scalpita: "Non vedo l'ora di ricominciare" Il terzino giallorosso sull’arrivo di Capellini: «Grande persona e ottimo calciatore"

Il Benevento ha già avviato l’iter relativo alle visite mediche. Ieri hanno cominciato i più giovani, poi alla spicciolata sarà la volta di tutti i calciatori contrattualizzati prima dei test atletici che anticiperanno il ritiro di Cascia. Non vede l’ora di scendere in campo Edoardo Masciangelo, pronto a vestire per il secondo anno consecutivo la maglia della Strega: "Sono impaziente. Un mese è bastato per recuperare al meglio le energie al termine di un’annata intensa e combattuta. Voglio ricominciare al più presto perché ho tanti stimoli e importanti obiettivi da raggiungere".

Per Masciangelo l’annata vissuta in giallorosso è stata un ottimo banco di prova: "Scendere in campo per vincere ti permette di migliorare tanto sia sotto l’aspetto della mentalità che di quello qualitativo. Lavorare con compagni di squadra così forti avvalora questo discorso. Penso di essere cresciuto molto, lo si è visto anche nei play off. Quando ti trovi a giocare in un contesto così importante, devi mantenere alto il livello delle prestazioni a partire dall’allenamento. Da sottolineare è la conferma di mister Caserta. Lavorare e proseguire il percorso con lui è fondamentale per la squadra. Saremo sicuramente avvantaggiati perché avremo modo di continuare a giocare un tipo di calcio che conosciamo bene e che potrà essere perfezionato. Già nella passata stagione siamo riusciti a fare delle ottime partite".

In giallorosso è arrivato Capellini, una vecchia conoscenza di Masciangelo dai tempi della Juventus: "Sono molto contento di ritrovarlo in squadra. Capellini è un grandissimo calciatore, ma soprattutto un ragazzo splendido. Si vedeva già a Torino che avrebbe potuto aspirare ad altre categorie e sono certo che farà una grandissima carriera. Ci darà una grande mano perché è un ottimo lavoratore. Caratterialmente è una persona sana per il gruppo, averlo farà crescere il Benevento".

Masciangelo si è prefissato degli obiettivi ben precisi: “Con la squadra voglio vincere il maggior numero di partite possibili. Il Benevento gioca sempre per vincere, lo dice la storia della serie B. Non ci accontentiamo mai, proveremo a ottenere il massimo attraverso la determinazione e il lavoro. Per vincere servirà sacrificio, molto più degli altri. A livello personale spero di giocare tutte le partite, voglio essere determinante per i miei compagni. Mi metto sempre a disposizione, sapendo che ci sarà da lottare per una maglia da titolare per via della concorrenza dei miei compagni che sono tutti molto forti. Il prossimo campionato sarà una serie A2. Il livello si è alzato tantissimo, ci confronteremo con squadre di grande tradizione. Dovremo lavorare maggiormente per raggiungere ciò che desideriamo".