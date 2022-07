Vacanze finite, prime visite mediche per i giallorossi Stasera atteso l'arrivo dei due nuovi acquisti, lo svedese Karic e il geco Koutsoupias

(f.s.) Stamattina il primo giro di visite dei cosiddetti “grandi” preceduti sabato dai più giovani. Il segno evidente che le vacanze sono terminate e che il pensiero è già tutto rivolto al nuovo campionato. Visite per Fabio Caserta e il suo staff, per Roberto Insigne, per Edoardo Masciangelo, Gabriele Moncini, Dejan Vokic. Il tecnico e lo staff hanno dato il via a quella che sarà una settimana per lo più dedicata alle visite mediche, alle prove strumentali e ai test che garantiscano la piena efficienza di tutti. Ad un mese esatto dall'ultima apparizione all'Antistadio (era il 4 giugno) della vecchia compagine, si è pronti per ripartire.

Come è prassi ormai consolidata di queste prime giornate, gli organici sono tutt'altro che definiti. I mondiali a novembre e dicembre hanno compresso tutto, nonostante l'Italia non vi partecipi e malgrado la serie B non si fermi per rimirare la manifestazione planetaria di Doha. Il fatto è che la Lega di B in un primo momento si era allineata a quella maggiore della A, prevedendo anche la sosta nei due mesi del torneo mondiale, poi ha cambiato idea (per fortuna..), ma ha lasciato le date di inizio uguali a quelle del massimo torneo. Per cui la B, come la A, inizierà il 13 di agosto, avendo l'unico vantaggio di fare le vacanze a Natale e di non ripetere nella seconda parte il forsennato tour de force della passata stagione.

Appare evidente che si sottopongano a visita medica e che si apprestino a partire alla volta di Cascia anche giocatori che sono oggetto di trattativa per un'eventuale cessione. I tempi sono ristrettissimi e bisogna fare di necessità virtù.

Stasera intanto sono previsti gli arrivi di Nermin Karic e di Ilias Koutsoupias. Entrambi devono sbrigare le incombenze burocratiche delle firme sui contratti dopo essersi sottoposti alla rituale visita medica. E' pensabile che le operazioni si propendano nell'arco di questi due giorni.

Saranno loro i primi due volti nuovi della squadra giallorossa, preceduti a dire il vero da Riccardo Capellini, che è già stato nei giorni scorsi in città per la firma sul contratto. Una ventata di gioventù per la squada di Caserta, 65 anni in tre, una media età di 21,66 che abbassa di molto quella dell'intera squadra. Un dato da tener conto è che ad un'età media decisamente più bassa, si contrappongono fisici sicuramente più strutturati, che dovebbero colmare un gap esistente nella squadra dello scorso anno.