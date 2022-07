Benevento, in arrivo un terzino. Per Brignola c’è il Cosenza Il calciatore telesino si trasferirà in Calabria

In attesa dell'arrivo di Koustopias, Pasquale Foggia continua a muoversi per rafforzare la rosa e la novità sostanziale riguarda il sempre più vicino arrivo di un terzino destro. Anche in questo caso si farà affidamento a un under.

La politica del Benevento sta proprio in questo: abbassare l'età media della squadra ingaggiando calciatori giovani, ma già pronti per affrontare un campionato importante di serie B, un po' come accaduto lo scorso anno con Viviani, Elia e Vogliacco che si sono rivelati delle pedine inamovibili per Caserta. L'operazione è in dirittura d'arrivo, con la Strega che potrà colmare una importante casella relativa al reparto arretrato, col nuovo innesto che avrà il compito di rivestire il ruolo di vice Letizia.

Si è solo ai dettagli, infine, per la cessione di Brignola al Cosenza. Il calciatore telesino già nei prossimi giorni farà tappa in Calabria per legarsi al nuovo club.