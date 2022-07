Benevento, terzo giorno di visite: ci sono anche i pezzi da novanta Ta gli altri anche Federico Barba, che viene dato in partenza dalla squadra giallorossa

Il secondo giorno di visite (terzo se si considerano i più giovani) ha visto l'arrivo di un folto gruppo di “senatori”. Da Federico Barba a Genni Acampora, da capitan Letizia e Riccardo Improta, fino a Viviani, Foulon e Basit. Come è ovvio che sia, i tesserati della Strega non possono fare altro che rispondere alle convocazioni a prescindere dalle voci di mercato che li vogliono più o meno coinvolti.

E' il caso di Barba, per il quale si continua a dire con forza che possa andare via. Per lui la Sampdoria del suo ex mentore Giampaolo e il Lecce di Baroni, oltre che l'esotico Granada, che partecipa alla Liga spagnola, un campionato a cui Federico ha già partecipato negli anni passati (nel Valladolid). Il fatto è come sempre che un conto è la trattativa, un'altra condurla in porto. Il costo del giocatore è rilevante e non tutti possono permetterselo.

Chiaro il commento proprio della società Granada sull'ingaggio eventuale di Barba sul suo sito ufficiale: “Ildifensore mancino – scrive il portale degli spagnoli - il migliore della serie B, è stato l'ultimo difensore centrale nominato nei giorni scorsi. Il suo ingaggio è una impresa complessa a causa del suo stipendio alto, ma è fattibile”. Questo fa intendere che il Benevento non svende affatto i suoi gioielli e che a meno di un'offerta congrua resteranno al loro posto.