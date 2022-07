Benevento, ufficializzate quattro amichevoli Stabilito il programma delle gare in programma a Cascia

Il Benevento ha ufficializzato quattro amichevoli che si disputeranno nel corso del ritiro di Cascia. Come già anticipato, la compagine giallorossa affronterà il prossimo 15 luglio la rappresentativa locale, mentre il 17 sarà la volta della Roma Primavera. Il 23 luglio è in programma un match "di serie B" contro il Cosenza. La novità riguarda il test del 29 luglio che vedrà la Strega vedeserla col Siena. Tutti gli incontri cominceranno alle ore 18. Sarà un buon banco di prova per la compagine di Caserta in vista dell'esordio ufficiale, in programma il 7 agosto in Coppa Italia col Genoa.