Benevento, comunicato congiunto dei gruppi ultras: la Curva Sud torna unita Importante notizia per il tifo giallorosso

Era la notizia che tutti attendevano da tempo: la Curva Sud torna a essere unita. A comunicarlo sono stati tutti i gruppi ultras attraverso un comunicato congiunto, in cui hanno annunciato il ricompattamento che, tra l'altro, era già presente in occasione delle gare esterne del Benevento. La Strega potrà godere di un sostegno fatto di una sola voce e che rappresenterà in maniera concreta il dodicesimo uomo in campo: un "vantaggio" indispensabile soprattutto se si considerano le piazze con cui ci si confronterà nel prossimo campionato di serie B.

Ecco il testo del comunicato:

I trascorsi degli ultimi anni, la divisione evidente in casa e la capacità di condividere in trasferta un settore ed i 90 minuti insieme, ci hanno portato dopo diverse riunioni a unire tutti i gruppi nell'anello superiore della curva. Torniamo a respirare aria ultras, è ora di tornare tutti a casa e risplendere come in passato. Secondi a nessuno!

"Curva Sud", "Dagli anni 90 ad oggi", "Teste Matte", "Zona d'ombra"