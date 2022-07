Koutsoupias: "Avevo diverse offerte, ma al Benevento non potevo dire di no" Prime parole da calciatore giallorosso per il centrocampista greco

Prime parole da calciatore del Benevento per Ilias Koutsoupias. Il centrocampista greco è il terzo colpo di mercato dopo gli quelli di Capellini e Karic. Arriva dalla Virtus Entella e su di lui c'era una forte concorrenza che Pasquale Foggia è riuscito a vincere:

"Lo ammetto, non mancavano le pretendenti. Il Benevento si è fatto avanti negli ultimi giorni, non si è trattato di una trattativa lunga. Appena ho saputo dell'interessamento del club giallorosso, in me è subito scattato qualcosa nella testa che mi ha spinto alla firma. La società mi ha voluto fortemente, ora spetta a me ricambiare la fiducia".

Koutsoupias ha avuto modo di vedere il Benevento di Caserta all'opera nella passata stagionale, affrontandolo anche da avversario quando era in forza alla Ternana: "Ricordo il match dell'andata, purtroppo al ritorno ero squalificato. Al Liberati, il Benevento mi fece subito un'ottima impressione per la qualità e il modo di giocare palla a terra. Mi aspetto di vedere gli stessi meccanismi anche quest'anno, se non addirittura migliorati. Le mie caratteristiche? Sono una mezzala fisica, mi piace molto inserirmi. Gioco molto la palla dietro e amo fare le due fasi con costanza".

Sul prossimo campionato di serie B, Koutsoupias non ha dubbi: "Sarà veramente difficile, molto più competitivo rispettivo alla scorsa stagione. Il Benevento è tra le squadre più importanti e cercherò di dare il massimo. Sarà fondamentale l'aspetto mentale. La squadra è forte, dovremo essere bravi durante tutto l'arco della stagione a tenere alta la concentrazione, pensando soltanto partita dopo partita".

Koutsoupias ha rivelato una importante "molla" che l'ha spinto ad accettare il Benevento: "Non ho mai giocato in una squadra che ha come obiettivo la lotta al vertice. La scelta l'ho fatta anche in base a questo aspetto che può darmi tanto sotto tutti i punti di vista. Sono contento e pronto per questa nuova avventura".