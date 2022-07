Giallorossi, ecco i test alla "B fit" Screening fisico per i giallorossi che tra qualche giorno partiranno alla volta di Cascia

Consueto appuntamento alla Palestra “B fit” di via Aldo Moro per il Benevento, che si è affidato ancora una volta alle apparecchiature sofisticate del centro sannita, convenzionato da anni con la squadra giallorossa, per avere uno screening il più possibile preciso dello stato fisico dei suoi elementi. I giallorossi presenti in palestra hanno svolto test di efficienza fisica, in modo tale da avere tutte le infomazioni possibili sui livelli di funzionalità corporea.

Al di là dei giallorossi che si sono sottoposti ai test, era presente l'intero staff tecnico con Fabio Caserta e quello medico con il dottor D'Andrea e il preparatore atletico Chinnici, insieme ai vari Sigillo, Reale e gli altri. I giallorossi pesenti si sono sottoposti ad ogni tipo di test, spirometrie, tapis roulant, tutto con l'ausilio dei computer. Attentissimo alle varie fasi di svolgimento degli esercizi Fabio Caserta, che ha non vuole lasciare nulla al caso negli allenamenti sul campo della sua squadra. Buon umore e anche qualche attimo di goliardia, quando Federico Barba (in una delle foto in basso) ha mostrato la “tartaruga” sugli addominali, sottolineando di non aver bsogno di ulteriori esercizi.