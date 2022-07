Seduta all'Antistadio, c'è pure Farias Il brasiliano si è aggregato al gruppo prima sottoponendosi ai test al B fit, poi allenandosi

Di mattina alla B fit per i test, il pomeiggio all'Antistadio Imbrriani per la consueta seduta di allenamenti di questo “pre-ritiro” in attesa della patenza per Cascia. Il gruppo si allarga, c'è anche Diego Farias, proveniente dal Brasile, con la sua ventata di entusiasmo. Vacanze terminate anche per lui e subito a disposizione per cominciare quest'altra avventura in gialloosso. Caserta si è potato avanti col lavoro e torchia già i suoi appofittando del clima meno caldo della giornata. C'è lavoro per tutti e il gruppo si mosta già disponibile al sacrificio. Ancora due giorni in città, poi si partià alla volta dell'Umbria.