Mercato, tutto gira intorno alle punte Il Benevento cerca gli acquirenti per Moncini e Lapadula, ma è tutta la B in cerca di attaccanti

Tutti a... ballare sulle punte. Il mercato della B ha sovvertito i tempi di esecuzione e quello che una volta avveniva nei minuti finali della fiera, questa volta è diventato subito il leit motiv per dare il via alla stagione. Colpa delle esigenze personali delle squadre, ma anche dei tempi stessi del mercato che chiude i battenti quando almeno tre partite di campionato saranno già in archivio. E in una serie B come quella di quest'anno non sarà consentito a nessuno lasciare vantaggi alle contendenti. Insomma il pensiero dominante di chi vuole scalare le vette di questa serie B è quello di ingaggiare l'attaccante giusto.

Il Benevento in questa fase fa la parte dell'astante che ha il pezzo pregiato in vetrina e attende solo che arrivi l'offerta migliore. Non è un vantaggio da poco avere merce rara da esporre e Moncini e Lapadula costituiscono una coppia di attaccanti che potrebbe valere un autentico “tesoretto” per la Strega, senza che si depauperi il "parco" che continua a contare su elementi del calibo di Forte, Farias e Di Serio.

Moncini si è già aggregato al gruppo, ma il pensiero suo e della società è quello di non proseguire insieme. Per lui sin dal primo momento c'è stato il Bari, che continua a fagli la corte sicuro che sia quello il profilo più giusto per la prossima serie B. Per i galletti s'è parlato anche di Simone Zaza, ma il diesse Polito è stato chiaro nel dichiarare l'attaccante torinista fuori della portata del Bari in questo momento. Il fatto è che su Moncini è intervenuto forte il Perugia di Castori. E non è detto che gli umbri non possano soffiare il giocatore pistoiese ai galletti.

Quello di Lapadula è un altro capitolo della saga degli attaccanti. Lui è atteso domani in città, giusto per partire lunedì alla volta di Cascia e iniziare il ritiro in giallorosso. Il Cagliari aveva fatto carte false per accaparrarselo, poi si è ritirato, salvo rifare capolino un paio di giorni fa. Ieri però per la squadra sarda è arrivato il rinnovo del contratto di Pavoletti, che vista la spesa farebbe pensare ad un nuovo accantonamento per il centravanti italo-peruviano. Per il quale ovvio che non manchino gli estimatori, anche se serve tempo perché questi si trasformino in acquirenti. Il problema è sempre lo stesso: il costo. Il Cagliari sembrava aver accettato di dover pagare il cartellino un paio di milioni, ma non ha trovato l'accordo con il giocatore per la “spalmatura” del contratto.

LE ALTRE. Il primo a premunirsi in queste fasi di mercato è stato il Genoa che si è assicurato Massimo Coda, ovvero il capocannoniere degli ultimi due campionati di B. Il Modena è andato su Falcinelli, al Parma piace Chistian Gytkjaer, fresco della promozione a Monza, il Palermo aspetta Bunori, ma sa che potrebbe dover deviare su altri obiettivi, come Ferrante della Ternana. Il Venezia ha quasi peso La Mantia dall'Empoli soffiandolo alla Spal. Un bel giro di attaccanti, insomma: l'impressione è che si andrà avanti ancora per un bel po'... perchè in fondo il segreto per puntare in alto è e sarà sempre quello di saper ballare.. sulle punte.