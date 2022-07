Benevento, saranno 35 i calciatori che partiranno per Cascia La lista di coloro che saranno presenti in ritiro

Saranno ben trentacinque i giallorossi che partiranno alla volta di Cascia. Ovviamente si tratta di una fase "transitoria", considerato che in rosa ci sono molti giovani che dovranno essere valutati e altri che, compresi i più esperti, probabilmente faranno le valigie per altri lidi. Gli unici volti nuovi sono quelli rappresentati dai nuovi acquisti Capellini, Karic e Koutsoupias. Presenti anche Lapadula e Glik che quest'oggi rientreranno in città per mettersi a disposizione di Caserta nel centro umbro.

Di seguito la lista dei calciatori convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Muraca, Nunziante, Paleari;

DIFENSORI: Barba, Capellini, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina, Rillo;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Aronica, Basit, Improta, Ionita, Karic, Koutsoupias, Masella, Prisco, Rossi, Sanogo, Talia, Tello, Viviani, Vokic;

ATTACCANTI: Di Serio, Farias, Forte, Insigne, Lapadula, Moncini, Thiam Pape.