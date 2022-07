Due ex giallorossi in Conference League De Falco e Pezzi possono accedere al secondo turno col Tre Fiori, squadra di San Marino

Una nuova vita calcistica. Ricominciare si può, anche a 36 anni. Scoprire nuovi orizzonti e lasciarsi prendere dall'entusiasmo come un ragazzino. E' il bello del calcio. Andea De Falco a Benevento lo ricordano con l'appellativo di “immortale”, lui come Enrico Pezzi che di anni ne ha appena 33 e che lo ha seguito in un'avventura romanzesca. Andrea è agli sgoccioli della carriera, ma di appendere le scarpette al chiodo ancora non gli va. Così la chiamata del “Tre Fiori” deve essergli sembrata come un'opportunità da aggiungere alle sue esperienze calcistiche: un'esperienza all'estero sui generis, considerato che il “Tre Fiori” è una delle squadre più blasonate di San Marino. Nella Repubblica del Titano, De Falco ci è arrivato a gennaio dello scorso anno (2021) dopo l'esperienza di Nereto in serie D. E la cosa deve essergli piaciuta: terzo posto e qualificazione in Conference League.

Così in estate lo raggiunge un amico di vecchia data, Enrico Pezzi che l'ultimo anno lo ha giocato a Forlì in serie D. Vita nuova per entrambi presi dal fascino di questo campionato, che all'ombra del Titano sembra un torneo dei Rioni, ma che in campo internazionale ti tratta come una delle tante squadre che partecipano alle Coppe Europee. E' per questo che Enrico per ora partecipa solo alla Coppa, poi si vedrà: “Era un'occasione da non lasciarsi scappare - spiega - grazie al mio amico ed ex compagno De Falco sono riuscito a fare questa esperienza in Europa e vedrò di onorarla al meglio. Il Tre Fiori sarà una parentesi per questa esperienza europea, poi valuterò le possibilità che ho in Italia".

La storia pende una piega che nessuno si aspetta lo scorso 7 luglio: trasferta in Lussembugo contro il Fola Esch. Partita non certo semplice, pechè nel Ganducato il calcio sta crescendo. Ma il Tre Fiori fa la partita perfetta e nel finale su un azione che nasce proprio dai piedi di De Falco arriva il gol della vittoria siglato dall'agentino Nunez Mastroianni. In 22 anni di storia è la pima vittoria di una squadra sammarinese all'estero. “Prima partita con club in Europa, tolte quelle giocate con la nazionale – scrive Andrea su Instagram - Non ho mai avuto il piacere di vivere giornate come quella di giovedì scorso. Abbiamo fatto un'impresa, prima squadra di San Marino a vincere in trasferta in campo europeo. Ora ci aspetta una battaglia giovedì, forse troppo grande per noi... ma a chi non piace sognare?”. Con la possibilità ora di fare un passo avanti nella manifestazione si torna in campo giovedì 14 alle 20,45 al San Marino Stadium. Il passaggio del turno è un sogno, ma come dice Andrea De Falco: “A chi non piace sognare?”