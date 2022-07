Forte: "Saremo come sempre competitivi" Il centravanti giallorosso ha sofferto per la sconfitta col Cosenza, ma... "Non dobbiamo allarmarci"

Quattro gol ai dilettanti del Cascia, poi due amichevoli improvvisamente a secco. Francesco Forte non ha alcuna intenzione di minimizzare la sconfitta contro il Cosenza. E' evidente che non gli è andata giù: “Conta poco? Bè, relativamente – dice quasi piccato - La verità è che dobbiamo lavorare ancora tanto, anche se è vero che veniamo da carichi importanti. Direi che non ci dobbiamo allarmare, anche se perdere non fa mai piacere”. Il lavoro intrapreso è comunque buono: “Il solco è questo, dobbiamo continuare così”.

Nuovi giallorossi già integrati: “Stiamo formando un bel gruppo, dobbiamo solo continuare su questa strada, i risultati arriveranno”.

Fopo la partenza di Lapadula e Moncini, il Benevento conta tanto sullo “squalo” per avere sempre un buon bottino di reti: “Io sono qui per dare il massimo, anzi sono convinto di essere nel momento migliore della mia carriera. Voglio arrivare il più in alto possibile col Benevento”.

Campionato da brividi, corazzate ovunque: non c'è squadrra che non abbia ambizioni. Che campionato sarà? “Io parlo del Benevento e sono certo che la squadra giallorossa sarà come sempre competitiva. Dobbiamo creare una grande mentalità che ci permetta di ottenere i risultati che meritiamo”.

(Intervista raccolta da Sonia Lantella per Ottochannel)