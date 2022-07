Giallorossi sullo "scoglio sacro" di Santa Rita Hanno approfittato della giornata domenicale di riposo per portarsi nella confinante Roccaporena

Tutti insieme sul percorso più suggestivo di Roccaporena, il luogo natale di Santa Rita, tante volte nel passato meta del ritiro giallorosso e di pellegrrinaggi tra il sacro e la superstizione. Ci riferiamo al famoso “Scoglio Sacro” che si raggiunge dopo una bella passeggiata in salita di 120 metri. La tradizione vuole che fosse stata proprio Santa Rita a salire quel sentiero pe sentirsi più vicina a Dio. Questa volta, approfittando della giornata di riposo domenicale, hanno affrontato la salita (ben più comoda rispetto al passato), alcuni dei giocatori in ritiro: Tello, Barba, Foulon, Lapadula e Paleari. Per Lapadula è stato il saluto alla comitiva giallorossa, dopo la cessione al Cagliari: proprio questa mattina il centravanti italo-peruviano ha lasciato Cascia in direzione Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart. Poi raggiungerà Cagliari.