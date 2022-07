Benevento, ingaggiato La Gumina L'attaccante arriva dalla Sampdoria in prestito col diritto di riscatto. Nessun controriscatto

La settimana si apre subito col botto per il Benevento, che annuncia la definizione dell'affare La Gumina. L'attaccante palermitano arriva in giallorosso in prestito con diritto di riscatto (per una cifra importante), con la Samp che non si è riservata il diritto del contro riscatto.

Per Antonino La Gumina, 26 anni compiuti lo scorso 6 marzo, è un'occasione importante per la sua carriera. L'attaccane siciliano è esploso nelle file della squadra della sua città in serie B nella stagione 2017/18 ad appena 21 anni, quando riuscì a segnare 9 gol nella stagione regolare e due nei play off perdendo la finale per la serie A contro il Frosinone. Dopo l'exploit in rosanero la chiamata dell'Empoli che lo pagò ben 9 milioni di euro. Alla Samp passò nel gennaio del 2020. Lo scorso anno è stato in prestito al Como, nelle cui fila ha realizzato 9 reti.