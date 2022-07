La Gumina è arrivato in ritiro a Cascia Il neo giallorosso effettuerà nel pomeriggio la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni

Dopo le visite mediche di ieri pomeriggio in città, questa mattina Antonino La Gumina si è messo in viaggio verso Cascia, raggiungendo il ritiro dei giallorossi poco dopo mezzogiorno.

Il palermitano già nel pomeriggio si aggregherà alla squadra di Fabio Caserrta per il primo allenamento con i nuovi compagni. D'altro canto sul piano fisico non ha accumulato ritardi, avendo svolto finora la preparazione con la Sampdoria, che, come è noto, gli ha allungato il contratto fino al 30 giugno 2027 prima di cederlo in prestito al Benevento.

Non è escluso che Caserta lo impieghi per uno spezzone di partita anche venerdì nell'ultima amichevole contro il Siena.

Nella foto di Mario Taddeo il Club manager Alessandro Cilento accoglie La Gumina all'arrivo a Cascia