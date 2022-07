Cascia, un acquazzone fa sospendere l'allenamento Prima apparizione in giallorosso per il neo acquisto Antonino La Gumina

Una pioggia torrenziale ha accolto il neo acquisto Antonino La Gumina alla sua prima seduta di allenamento con la squadra giallorossa. I più superstiziosi possono consolarsi col motto: "Esordio bagnato, esordio fortunato...". Il Benevento però ha dovuto abbandonare addirittura il campo per evitare la violenza della precipitazione: tuoni, fulmini e tanta pioggia. Caserta l'ha chiusa lì, solo qualche giallorosso ha continuato per un altro po' a lavorare al coperto della palestra. Ormai siamo agli sgoccioli del ritiro di Cascia: l'attesa è soprattutto per la terza amichevole in programma venerdì alle 18, che sarà trasmessa come sempre in diretta da Ottochannel.tv. Si tratta di un ottimo test contro una squadra esperta di serie C che non ci starà a fare da semplice sparring partner. Nelle file giallorosso appare probabile che possa giocare uno spezzone di partita anche Nino La Gumina.