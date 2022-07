Benevento, contro il Siena vuole crescere Partita in diretta alle 18 sul digitale terrestre di Ottochannel e in streaming su Ottochannel.tv

(f.s.) Moltissime prove tattiche questo pomeriggio a Cascia, a cui ha parteciato attivamente anche il neo acquisto La Gumina. Tutto in preparazione dell'amichevole in programma domani pomeriggio contro il Siena.

Il test di domani è insidioso, per nulla facile. Quella toscana è una buona squadra di serie C, è partita alla volta di Orvieto (per le partite utilizza il campo di Lubriano) per il ritiro il giorno 20.

Carichi diversi di lavoro quindi: per i toscani è la prima amichevole stagionale perchè quella programmata due giorni fa con i dilettanti del Guardea è saltata. Date diverse, esigenze opposte: il Siena starà a Orvieto fino a metà a agosto, perchè il campionato di C inizia dopo.

Fatta questa premessa, appare difficile pesare le due diverse condizioni: il Benevento è più avanti, ma ha anche più carichi da smaltire. In teoria, ma solo in teoria, dovrebbe star meglio. Domani pomeriggio Caserta come sempre utilizzerà tutti quelli disponibili, partendo dal suo affidabile 4-3-3, ma non è detto che non cambi strada facendo per provare nuove soluzioni.

Rispetto alle ultime esibizioni sono certamente cresciuti i vari Insigne, Acampora, El Kaouakibi ed è lecito vedere maggiore scioltezza nei movimenti al di là dei carichi di lavoro a cui i giocatori sono stati sottoposti in questi giorni. Per altro anche domani la squadra giallorossa scenderà sul campo del Magrelli Active per la rituale seduta atletica mattutina. Sono momento duri, in cui però i muscoli fanno il pieno di risorse per il campionato. I sacrifici di oggi serviranno domani. La condizione fisica sarà come sempre quella decisiva nei giochi del campionato, ancora di più considerato che in questa stagione ci saranno solo due turni infrasettimanali (giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio). La partita come è concuetudine sarà trasmessa domani pomeriggio con inizio alla 17,55 in diretta da Ottochannel sul Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su Ottochannel.tv.