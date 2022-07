Benevento "rimandato": aspettiamo a bocciarlo In estate si prendono delle cantonate, ma alla Strega sembra mancare qualità nella zona nevralgica

Se ci fosse un consiglio da dare ad uno sportivo che segue le gesta di una squadra in estate, sarebbe quello di non trinciare giudizi come se fossero sentenze definitive. D'estate si corrre il rischio di sbagliare, di lanciarsi in elucubrazioni dure senza aspettare che il tempo faccia il suo corso.

Sia chiaro, qualche volta ci si prende, ma è una magra soddisfazione ad affermare poi “io l'avevo detto...”.

Il preambolo si addice al Benevento visto nel pomeriggio contro il Siena. Potremmo cercare delle attenuanti, i carichi tremendi a cui sono stati sottoposti i giallorossi ed anche quel terreno del “Magrelli Active” che trasformava il pallone in una sfera magica dai rimbalzi incontrollabili. Potremmo cercarne tante, ma forse è meglio lasciar stare. Una cosa però la si può dire senza tema di smentita: la Strega ha bisogno di qualità nella zona del motore. Qualità e fosforo. Certo c'è Acampora. Che è ancora lontano parente di quello che abbiamo imparato ad apprezzarre l'anno scorso. Ma forse (e sottoliniamo il “forse”) lui solo non basta. Il resto è forza fisica, muscoli in bella vista. Ma la qualità, quella proprio non s'è vista.

E' difficile giocare queste partite: la squadra che ha la posizione più bassa nel ranking ci mette sempre qualcosa di più sul piano della volontà: tu provi a costruire, loro a spezzare. E tutto diventa complicato.

Caserta ha mischiato le carte un po' in tutti i reparti. Le lacune si sono viste un po' dovunque. Ma il tempo per aggiustare c'è, il lavoro di sintesi può dare un risultato differente da quello che s'è visto oggi. Restano degli interrogativi grandi quanto una casa: Barba aspetta sempre di andar via, Ionita se ne andrà o rimarrà anche nell'ultimo anno di contratto? E Insigne? Rimarrà anche lui al suo posto? Con chi dovrà lavorare Caserta? Risposte che solo il tempo potrà dare. La prossima sfida è in casa della superfavorita per la promozone in serie A, il Genoa. E' Coppa Italia, ancora un test per scoprire un altro pezzo di verità. Marassi potrebbe essere la cartina di tornasole per comprendere il valore della Strega. Aspettiamo, servono solo otto giorni.