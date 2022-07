Benevento, due giorni di riposo: si riprende martedì Bisognerà preparare la sfida di Coppa Italia al Genoa degli ex Coda e Vogliacco

Tutti al mare... Si fa per dire, fatto sta che dopo le fatiche nel ritiro di Cascia la truppa giallorossa si concede due giorni di riposo. Chi può va al mare con la famiglia, altrimenti si fa andare bene due giorni di respiro dopo tanta fatica. La squadra è tornata oggi in pullman da Cascia: partenza intorno alle 7,30, arrivo più o meno alle 13. Al Vigorito i giallorossi hanno ripreso le loro auto e sono andati via per queste 48 ore senza pensieri.

La ripresa è prevista per martedì pomeriggio 2 agosto all'Antistadio Imbriani. Quasi certamente non ci saranno altre amichevoli fino alla partita di lunedì 8 agosto a Marassi contro il Genoa. E' il primo turno di Coppa Italia contro una delle squadre favorite alla vittoria finale nel campionato di serie B. La sfida a due ex di lusso come Massimo Coda e Alex Vogliacco. Alcuni ex anche dalla parte del Benevento, a cominciare da Riccardo Improta per andare ad Alberto Paleari, riscattato proprio un mese fa dal Grifone. La prossima settimana sarà dedicata interamente alla preparazione di questo difficilissimo match.