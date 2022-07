Antei, fermo da due anni: ci riprova a Rimini Il difensore romano aveva giocato l'ultima vera partita l'ultimo giorno del 2019 nel Benevento

(f.s.) Lo ricordate Luca Antei? Sì proprio lo sfortunato difensore che il Benevento prese dal Sassuolo. E' fermo da due anni e aveva pensato seriamente di smettere. L'ultima vera partita l'aveva giocata il 29 dicembre del 2019. Era titolare nel Benevento dei record di Pippo Inzaghi, la partita era quella contro l'Ascoli che i giallorossi vinsero per 4 a 0 (gol di Tuia, tripletta di Sau): negli ultimi minuti del primo tempo un intervento scomposto a centrocampo di un avversario gli procurò l'ennesima rottura del legamento crociato. Una nuova Via Crucis che Antei provò a spezzare ripartendo da Pescara: altri due spezzoni di partite a dicembre del 2020 contro Ascoli e Vicenza, poi la nuova resa col ritorno a Benevento, ma senza più scendere in campo.

Ora Luca, che ha compiuto 30 anni ad aprile, ci riprova. Dove? Nel Rimini neo promosso in serie C. Ieri ha giocato uno spezzone di partita contro il Perugia e il suo nuovo tecnico ha dichiarato Marco Gaburro ha detto: "È fermo da due anni, ma è già avanti, non bisogna aver fretta con lui, sta lavorando sulle sue sensazioni, si è inserito molto bene, con umiltà, molto calato nella parte, noi gli chiediamo niente di più di quello che sta facendo". Augurargli di poter finalmente tornare a giocare è il minimo che si possa fare: dita incrociate, sono in tanti a fare il tifo per lui.