Genoa Benevento a Colombo di Como Designato l'arbito della sfida di lunedì a Marassi: ricordi contrastanti dello scorso campionato

Sarà il tentaduenne Andrea Colombo di Como a dirigere lunedì sera la sfida di Coppa Italia tra Genoa e Benevento. Il fischietto lombardo ha esordito in serie B proprio in una partita del Benevento, quella del Tardini dello scorso campionato il 29 agosto del 2021 terminata con la vittoria dei ducali al 7' di recupero grazie ad una rete di Mihaila. Un ricordo non proprio lieto, insomma per i giallorossi, che si sono però ampiamente rifatti il 22 apile di quest'anno nella tasferta a Reggio Calabia, vinta col punteggio di 3 a 0. Colombo sarà coadiuvato da due assistenti calabresi, Vecchi di Lameia e Vono di Soverato. Quarto uomo Fiero di Pistoia, mente al Va ci sarà una vecchia conoscenza dei sanniti, Nasca di Bari. Avar l'assistente calabrese Salvatore Longo di Paola.