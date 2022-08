Benevento, domani la ripresa. Barba alla finestra Mercato per ora fermo. Il difensore romano pronto a lasciare. Caldirola aspetta

Domani ci sarà la ripresa. I giallorossi si ritroveranno sul manto erboso della struttura sannita per preparare al meglio la sfida di lunedì col Genoa. In Coppa dovranno arrivare risposte positive. Dopotutto qualche dubbio ha accompagnato le ultime amichevoli. I giallorossi sono apparsi stanchi e poco limpidi nella manovra, ma una motivazione c'è: Fabio Caserta ha puntato tutto sui carichi pesanti dando poca importanza ai risultati: di questi tempi conta gettare basi solide. Da qui la sensazione di dover pazientare prima di vedere in campo una squadra compatta e pronta per il campionato. Questa settimana però sarà fondamentale per mettere benzina nella gambe e lavorare sotto l'aspetto tecnico - tattico. Dopotutto al Marassi potrebbero arrivare indicazioni preziose anche in chiave mercato. Per ora la strega ha le idee chiare. Restano due tasselli: l'uscita di Barba con l'inserimento di Caldirola e la partenza di Ionita. Su quest'ultimo qualche dubbio c'è. Non dovesse arrivare una proposta favorevole, il moldavo potrebbe restare a Benevento. Il difensore romano invece ha la valigia pronta, vuole cambiare aria. Ma al suo indirizzo non stanno arrivando soluzioni interessanti. Resta il problema economico: ingaggio e “soldi” da dare al club di via Santa Colomba. Dinamiche che potrebbero accompagnare anche l'inizio del campionato. La partenza anticipata però potrebbe far correggere il tiro di molte società e tra queste c'è anche il Benevento. Perché l'obiettivo dichiarato è la salvezza ma i play off restano il desiderio non troppo velato dei giallorossi.